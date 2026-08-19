34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

İsviçre Alpleri'nde 1992 yılında tırmanış sırasında kaybolan iki Belçikalı dağcının akıbeti, aradan geçen 34 yılın ardından ortaya çıktı. Weissmies Dağı çevresindeki Trift Buzulu'nda bulunan insan kalıntılarının, yıllar önce kaybolan iki dağcıya ait olduğu DNA incelemesiyle belirlendi.

1992'DE TIRMANIŞA ÇIKTILAR, BİR DAHA DÖNMEDİLER

39 ve 41 yaşlarındaki iki Belçikalı dağcı, 4 Eylül 1992'de Weissmies Dağı'ndaki Weissmieshütte'den ayrılarak Almagellerhütte'ye gitmek üzere yola çıktı. Planlanan rota, 4 bin 17 metre yüksekliğindeki Weissmies'in zirvesinden geçiyordu.

Ancak bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle iki dağcı hedeflerine ulaşamadı ve kendilerinden bir daha haber alınamadı. Dönemin arama çalışmalarında yalnızca bir sırt çantası bulunurken, iki dağcının izine rastlanamadı.

YILLAR SONRA BUZULLARIN İÇİNDEN ÇIKTILAR

Aradan geçen yıllarda bölgede kayıp dağcıları bulmaya yönelik çalışmalar sonuç vermedi. Ancak İsviçre Alpleri'ndeki buzulların hızla erimesiyle birlikte 34 yıllık sır da gün yüzüne çıktı.

Temmuz ayında Trift Buzulu'nda bir yürüyüşçü tarafından insan kalıntıları bulundu. Kalıntıların yanında ele geçirilen kimlik belgeleri, bunların 1992'de kaybolan iki Belçikalı dağcıya ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ailelerden alınan DNA örneklerinin incelenmesiyle kimlikler kesin olarak doğrulandı.

KAYIP DOSYASI 34 YIL SONRA KAPANDI

Yetkililer, kalıntıları adli tıp incelemesi için Sion'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderdi. DNA incelemesinin ardından iki kişinin 1992 yılında kaybolan dağcılar olduğu kesinleşti. Böylece ailelerin onlarca yıldır yanıt bekleyen sorusu da cevaplanmış oldu.

BUZULLAR ERİDİKÇE GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKIYOR

İsviçre Alpleri'nde benzer keşifler son yıllarda daha sık görülüyor. Bilimsel araştırmalar, buzulların küresel ısınmaya bağlı olarak hızla geri çekilmesinin, onlarca yıl boyunca buz altında kalan insan kalıntılarını ve eşyaları yeniden yüzeye çıkardığını ortaya koyuyor.

Nitekim İsviçre'de daha önce de onlarca yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları eriyen buzulların ardından bulunmuştu. 2023'te Matterhorn yakınlarında, 1986'dan beri kayıp olan Alman bir dağcının kalıntıları yaklaşık 36 yıl sonra ortaya çıkarılmıştı.