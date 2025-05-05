İsrail'den Gazze'ye Asker Görevi ve Toprak Planı

(ANKARA) - İsrailli bakanlar, Gazze'deki Hamas'a karşı savaşın yoğunlaştırılması planını onayladı. Plan, "Gazze'de daha fazla toprak ele geçirilmesini ve on binlerce yedek askerin göreve çağrılmasını" içeriyor.

ABD medyasının, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberlere göre, İsrailli bakanlar, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşı yoğunlaştırma planını bugün onayladı. Plan kapsamında, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde daha fazla toprak ele geçirilecek ve on binlerce yedek asker göreve çağrılacak.

Yetkili, "planın kademeli olarak uygulanacağını ve bunun, İsrail ile Hamas arasında sekiz haftalık ateşkesin uzatılamaması sonrası mart ortasında yeniden başlayan çatışmaların önemli ölçüde tırmanmasına neden olabileceğini" söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir dün, ordunun on binlerce yedek askeri göreve çağırdığını ve İsrail'in Gazze'de "ek alanlarda" operasyon yürüteceğini, Hamas altyapılarına yönelik saldırıların süreceğini belirtti.

İsrail, halen Gazze topraklarının yaklaşık yarısını kontrol ediyor; bu bölgeler, İsrail sınırı boyunca bir tampon bölge ile Gazze Şeridi'ni doğu-batı yönünde kesen üç koridoru içeriyor. Bu durum, Filistinlileri, Gazze'de giderek küçülen yaşam alanlarına sıkıştırmış durumda.

Gazze Şeridi'ne 18 Mart'ta yeniden başlayan İsrail'in saldırıları sonrasında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail, uzun süredir Gazze'ye yardım girişine de izin vermiyor. Bu durum, 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi savaşın en kötü insani krizi olarak tanımlanan bir sürece sürükledi. Açlık yaygın hale gelirken, kıtlıklar yağmalamalara yol açtı. Hamas, yağmacıların idam edileceğini duyurdu.

İsrail, Hamas tamamen yenilgiye uğratılmadan savaşı bitirmeyeceğini söylerken, Hamas ise savaşın sona erdirilmesini içeren bir anlaşma talep ediyor.