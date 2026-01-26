İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz - Son Dakika
Dünya

İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrail\'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz
26.01.2026 21:57
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile olan ilişkiler ve bölgesel dengeler hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ziyaretinde konuşa Saar, Türkiye ile bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti ve gerilimin daha da tırmandırılmasına karşı olduklarını ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile ilişkiler ve bölgesel dengelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saar, İsrail'in Türkiye ile bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini açıkça ifade ederek, gerilimin daha fazla tırmandırılmasına karşı olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE İLE GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA NİYETİMİZ YOK"

Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Saar, Ankara ile ilişkilerin son yıllarda ciddi şekilde gerildiğini kabul ederken, bu durumu daha da kötüleştirmek gibi bir hedeflerinin bulunmadığını vurguladı. Saar, "Türkiye ile ilişkilerimizi halihazırda olduğundan daha kötü hale getirmeye niyetimiz yok" diyerek, Tel Aviv'in doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını dile getirdi.

BÖLGESEL ÇATIŞMA UYARISI

İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye ile özellikle Suriye başta olmak üzere bölgesel başlıklarda karşı karşıya gelmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Saar'ın "Türkiye ile bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz" sözleri, İsrail'in mevcut bölgesel krizlerde tansiyonu yükseltmekten kaçınma stratejisi olarak yorumlandı.

DİPLOMASİ KAPISI AÇIK

Saar, ilişkilerin geleceğine dair kapıyı tamamen kapatmadı. Açıklamalarında, mevcut sorunlara rağmen diplomatik kanalların açık tutulmasının önemine dikkat çeken İsrail Dışişleri Bakanı, karşılıklı adımlar atılması halinde daha yapıcı bir sürecin mümkün olabileceğini ifade etti.

