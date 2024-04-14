İsrail'e saldırı öncesi İran ve ABD'nin Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'e saldırı öncesi İran ve ABD'nin Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı

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İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırısı öncesi Türkiye üzerinden ABD ile irtibat kurduğu öğrenildi. Buna göre İran, Türkiye üzerinden ABD'ye operasyonun sadece büyükelçilik saldırısına müdahale olacağını, daha ileri gitmeyeceğini söyledi. ABD ise operasyonun belirli sınırlar içerisinde olması gerektiğini Türkiye üzerinden İran'a iletti.

14.04.2024 17:41  Güncelleme: 18:19
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İran'ın İsrail'e dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Reuters'ın haberine göre saldırı öncesi İran ve ABD, Türkiye üzerinden irtibat kurdu.

ABD, BELİRLİ SINIRLAR İÇİNDE OLMASINI İSTEMİŞ

Reuters'a konuşan Türk diplomat, "İran, Türkiye üzerinden ABD'ye operasyonun sadece büyükelçilik saldırısına müdahale olacağını, daha ileri gitmeyeceğini söyledi. ABD, operasyonun belirli sınırlar içerisinde olması gerektiğini Türkiye üzerinden İran'a iletti" açıklamasında bulundu.

İsrail'e saldırı öncesi İran'ın ABD ile Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı

ABDULLAHİYAN: KOMŞULARIMIZI 72 SAAT ÖNCE BİLGİLENDİRDİK

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıdan 3 gün önce komşularına bilgilendirme yaptığını söyledi. Abdullahiyan, "Operasyonlarımızdan yaklaşık 72 saat önce, bölgedeki dostlarımızı ve komşularımızı İran'ın İsrail'e yanıtının kesin, meşru ve geri döndürülemez olduğu konusunda bilgilendirdik" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e saldırı öncesi İran'ın ABD ile Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce İHA, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

İsrail\'e saldırı öncesi İran ve ABD\'nin Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya İsrail'e saldırı öncesi İran ve ABD'nin Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman: Türkiye bölgenin tek güç ve hakimi kuşkusuz. 79 191 Yanıtla Necati Kaya: Silahlı kuvvetleri,emniyet güçleri siyasileşmiş bir devletin geleceği olmaz. Ornek Osmanlının son zamanları.1. Balkan harbinde bu nedenle Bulgar ordusu edirne kirklarine,Rus ordusu yeşilkoy onlerine gelmiş,yunan ise batı trakyaya adeta konmuştu.Muhalefet liderine hakaret eden partili bir Cumhurbaskanını alkışlayan silahlı kuvvetlerin ust düzey komutanlarına sahip bir ülke milletinin ordusu değil ancak partinin ordusu olur. Bu duruma düşmemeli. 34 32
  • Mert kursun : Millet halayda gorsun ortaya bi laf attik yapmazsak ayip olur siz nasilsa havada patlatirsinizmi demis iran ee senaryo guzel mekan guzel ama yemezler 300 fuzeye bir kisi yaralanmis cok buyuk hasar 116 3 Yanıtla
  • Ferrari Enzo: Türkiye gerçekten son dönemlerde dış ilişkilerinde çok başarılı hareketler yapıyor. Sukunetle olayı çözmek büyük başarı. 32 33 Yanıtla
  • Ankara null: tam tiyatro 62 2 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: keşke filistin ölen cocuklar için irtibat kursaydın sorsam muslumanız dersiniz 20 3 Yanıtla
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