İsrail, Gazze'de tutulan rehinelerin cesedine ulaştı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Gazze'de tutulan rehinelerin cesedine ulaştı

İsrail, Gazze'de Hamas tarafından tutulan altı rehinenin cesedine ulaştığını açıkladı. Rehine Aileleri Forumu ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sorumluluk almasını talep ederken, İsrail halkından protestolara katılarak rehine takası çağrısında bulunmalarını istedi.

01.09.2024 11:12
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(ANKARA) - İsrail, Gazze'de Hamas tarafından tutulan altı rehinenin cesedine ulaştığını açıkladı. Rehine Aileleri Forumu ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "rehineleri terk ettiği için"  sorumluluk almasını talep ederken, İsrail halkından protestolara katılarak rehine takası çağrısında bulunmalarını istedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada cesetlerin cumartesi günü Refah bölgesindeki bir yeraltı tünelinde bulunduğunu duyurdu. IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, ilk değerlendirmeye göre; rehinelerin kendileri onlara ulaşmadan kısa bir süre önce Hamas teröristleri tarafından vahşice öldürüldüklerini söyledi. Ayrıca, IDF, rehinelerin bedenlerinin, İsrail topraklarına geri gönderildiğini de bildirdi.

Herzog: "İsrail Devleti adına ailelerinden özür diliyorum"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, rehinelerin cesetlerine ulaşılmasına ilişkin, "bütün bir ulusun kalbinin paramparça olduğunu" dile getirirken, "İsrail Devleti adına ailelerini tüm kalbimle kucaklıyor ve onları sağ salim evlerine getiremediğimiz için özür diliyorum" dedi.

Ölen rehinelerin içinde bir Amerikan vatandaşının da bulunması üzerine ABD Başkanı Joe Biden bu haber karşısında "yıkıldığını ve öfkelendiğini" söyledi.

Rehine aileleri, Netanyahu'da sorumluluk almasını talep ediyor

Gazze'de rehin tutulanların ailelerini temsil eden bir grup, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan "ulusa seslenmesini ve rehineleri terk ettiği için sorumluluk almasını" talep etti.

Rehine Aileleri Forumu tarafından ölen altı kişi için yapılan açıklamada, "Hamas'ın esaretinde yaklaşık 11 ay boyunca istismar, işkence ve açlıktan kurtulduktan sonra son birkaç gün içinde öldürüldüler... Anlaşmanın imzalanmasındaki gecikme onların ve diğer birçok rehinenin ölümüne yol açtı" denildi.

Forum, ayrıca bugün "ülkeyi durma noktasına getirmeyi" planladığını duyururken, İsrail halkından Kudüs, Tel Aviv ve İsrail'in başka yerlerinde protestolara katılarak rehine takası anlaşması yapılması çağrısında bulunmalarını istedi.

İsrail-Hamas ateşkes görüşmeleri

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve yaklaşık bin 200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Hamas'ı yok etmek için Gazze'de bir yıkıma neden oldu. Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana Gazze'de 40 bin 530'dan fazla Filistinli öldürüldü.

ABD'li, Mısırlı ve Katarlı ara bulucular ise, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular karşılığında Hamas'ın halen elinde tuttuğu ve en az 27'sinin öldüğü tahmin edilen 97 rehineyi serbest bırakmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına aracılık etmeye çalışıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'de tutulan rehinelerin cesedine ulaştı - Son Dakika

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