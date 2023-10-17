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İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.10.2023 16:28

İsrail hükümeti, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı. Bu saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, toplamda 40 ülkeden 196 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail-Hamas çatışması 11.günde devam ediyor. İsrail hükümeti, Hamas'ın İsrail'e saldırılarında hayatını kaybeden ve kayıp olarak listelenen yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı. Listeye saldırılarda 3 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, toplamda 40 ülkeden 196 kişi yaşamını yitirdi. 91 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıplar arasında Türk vatandaşları ise yer almıyor.

"SAVAŞIN SONRAKİ AŞAMASI KARA HAREKATI OLMAYABİLİR"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Richard Hecht ise yaptığı açıklamada, ordunun savaşın bir sonraki aşamasına hazırlandığını, ancak bunun Gazze'de beklenen kara harekatı olmayabileceğini ifade etti. Hecht, "Savaşın sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz. Ne olacağını söylemedik. Herkes kara saldırısından bahsediyor. Farklı bir şey olabilir" dedi. İsrail'in Gazze'deki insani durumdan endişe duyduğunu, ancak şimdilik ateşkes olmadığını belirten Hecht, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olduğunu aktardı.

LÜBNAN TANKSAVAR FÜZESİ ATEŞLEDİ, İSRAİL KARŞILIK VERDİ

Hecht, Lübnan sınırından bugün yeni saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bir tanksavar füzesi ateşlendi ve bazı yaralanmalara yol açtı. İsrail güçleri de ateşe karşılık verdi. Sınırdaki angajman kurallarımız şu anda çok açık. Tel örgüye yaklaşan herkes vurulacak" dedi. Lübnan'a seslenen Hecht, "Geleceklerini Hamas için riske atmak mı istiyorlar? Lübnan'daki insanların kendilerine bunu sorması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in savaşı iki cephede yürütüp yürütemeyeceği sorulan Hecht, "Elbette yapabiliriz. Ancak şiddetin düzeyi çok çok kötü olur. Ama elbette yapabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

"HAMAS ÜYELERİ YA ÖLECEKLER YA DA TESLİM OLACAKLAR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin Nevatim hava üssündeki F-35 filosunun pilotları ve teknisyenleri ile bir araya geldi. Gallant, "Uçaklarımız her yere ulaşacak. Her füzenin bir adresi var. Hamas üyelerinin her birine ulaşacağız. Hamas üyelerinin iki seçeneği var: ya mevzilerinde ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar. Üçüncü bir seçenek yok. Hamas'ı yok edeceğiz ve tüm yeteneklerini ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE CAN KAYBI 80'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine gece boyu gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 80'e yükseldiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

İsrail, Lübnan, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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