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Hamas'ın tabur komutanı, İsrail bombardımanında öldürüldü - Son Dakika

Hamas'ın tabur komutanı, İsrail bombardımanında öldürüldü

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:33

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında askeri karargahlar, tüneller ve mühimmat depolarını vurduğunu duyurdu. Hamas'ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir de bu saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail Hava Kuvvetleri, dün gece boyunca Gazze Şeridi'nde düzenlenen hava saldırılarında askeri karargahların, tünellerin ve mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Hamas'ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir'in öldürüldüğü açıklandı.

MÜHİMMAT DEPOLARINI VURDULAR

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen kapsamlı saldırılarda IDF, Şin Bet'in yönetiminde Hamas militanlarını ve terörist altyapıyı ortadan kaldırdı. İmha edilen hedefler arasında tüneller, askeri karargahlar, mühimmat depoları, havan topu ve tanksavar füze fırlatma mevzileri yer aldı" denildi.

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"HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanının hedef alındığını ifade ederek, "IDF, Hamas'ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir'i ortadan kaldırdı. Tisir geçmişte terör örgütünün deniz kuvvetleri komutanı olarak görev yapmış ve mühimmat üretim sisteminde çeşitli pozisyonlarda bulunmuştu" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hamas'ın tabur komutanı, İsrail bombardımanında öldürüldü - Son Dakika
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