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İsrail Hava Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İsrail Hava Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 10.10.2023 04:37

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında, iki Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef aldığı sırada çekim yapan gazeteciler, hava saldırısına maruz kalarak yaşamını yitirdi. Ayrıca, bombardıman sırasında yaralanan diğer gazetecilerin olduğu belirtildi. İsrail'in gece boyunca Gazze'yi bombalamaya devam ettiği ve bölgede ağır maddi hasarın olduğu ancak resmi makamlardan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

BAŞKA GAZETECİLER DE VARDI

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Gazetecilere Saldırdı

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürdü. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti. Öte yandan İsrail güçleri hava bombardımanının yanı sıra gece de Gazze'yi denizden vurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Hava Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Hava Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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