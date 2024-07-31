İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırı sonucunda üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. Saldırı sonrasında UNICEF tarafından yapılan açıklamada ise 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. UNICEF, çocukların savaşlarda en büyük bedeli ödediğini ve şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

31.07.2024 10:31
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine dün düzenlediği saldırının ardından üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. UNICEF saldırı sonrası yaptığı açıklamada 2 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Fuad Şükrü 'Seyyid Muhsan', Hizbullah'ın En Üst Düzey Askeri Komutanı ve Hasan Nasrallah'ın Sağ Kolu öldürüldü. Şükr, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarını yönetiyordu ve Cumartesi akşamı İsrail'in kuzeyindeki Majdal Shams'ta 12 çocuğun öldürülmesinden ve yıllar içinde çok sayıda İsrailli ve yabancı uyruklunun öldürülmesinden sorumlu komutandı. Ayrıca Hizbullah'ın hassas güdümlü füzeler, seyir füzeleri, gemi savar füzeleri, uzun menzilli roketler ve İHA'lar da dahil olmak üzere en gelişmiş silahlarının çoğundan sorumluydu" denildi.

UNICEF düzenlenen hava saldırısı sonrasında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün erken saatlerde Beyrut'un bir banliyösünde düzenlenen hava saldırısında iki çocuğun öldüğüne dair korkunç haberler geldi. Çocuklar, kendilerinin başlatmadığı çatışmalarda en büyük bedeli ödemeye devam ediyor. Bu şiddet artık sona ermelidir. Çocuklar ve siviller öncelikli olarak korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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