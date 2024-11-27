İsrail ile Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdi

Dünya

İSRAİL ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışacaklarını ifade eden Biden, "İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını belirterek, ateşkesle artık İran tehdidine odaklanacaklarını bildirdi.

Lübnan'dan yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği kaydedildi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, ABD'nin Lübnan'ın güneyinde altyapının yeniden inşasında rol oynayabileceğini söyledi.