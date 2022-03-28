İsrail'in altılı zirve değerlendirmesi: 'Arap Birliği'yle ilişkileri geliştirmek İran üzerinde caydırıcı olabilir' - Son Dakika
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İsrail'in altılı zirve değerlendirmesi: 'Arap Birliği'yle ilişkileri geliştirmek İran üzerinde caydırıcı olabilir'

28.03.2022 18:46
İsrail'in altılı zirve değerlendirmesi: 'Arap Birliği'yle ilişkileri geliştirmek İran üzerinde caydırıcı olabilir'

İsrail, dört Arap ülkesi ve ABD'nin dışişleri bakanlarını bir araya getiren altılı zirvede, İsrail ile Araplar arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemi üzerinde duruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'in Arap Birliği üyesi dost ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin "her şeyden önce" İran'dan gelen tehdidi karşılamaya yardımcı olacağını söyledi.

İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn ve ABD dışişleri bakanları İsrail'de bir araya geldi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, zirvenin, Filistinliler de dahil olmak üzere tüm bölge halklarına yeni bir kapı açtığını, aralarındaki ilişkileri geliştirmenin İran gibi ortak hasımları caydırabileceğini söyledi.

Zirvenin "kalıcı bir forum" haline getirilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını belirtenLapid, "Burada tarih yazıyoruz, ilerleme, teknoloji, dini hoşgörü, güvenlik ve istihbarat işbirliğine dayalı yeni bir bölgesel mimari inşa ediyoruz. Bu yeni mimari, ortak düşmanlarımızı, her şeyden önce ve en çok da, İran ve onunla birlikte hareket edenleri korkutuyor ve caydırıyor" diye konuştu.

Toplantıya katılan dört Arap ülkesinden BAE, Bahreyn ve Fas'ın İsrail'le ilişki kurması sadece 2 yıl öncesine dayanıyor.

Taraflar, aralarındaki işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor.

Arap Birliği diplomatları ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Hasan Şükri ayrıca İsrail-Filistin sorununa barışçı bir çözüm bulunmasına verdikleri desteği ifade etti ve böyle bir çözüm çerçevesinde İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediklerini belirttiler. Ancak bu İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in reddettiği bir görüş.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı ise zirve toplantısını "Filistin halkına karşı sert bir saldırı" olarak niteledi, ancak Arap Birliği üyesi katılımcıları doğrudan suçlamadı.

Hadera'da saldırı

Dışişleri Bakanları Necef çölündeki bir otelde bir araya geldiği sırada, iki İsrailli Arap da ülkenin kuzeyindeki Hadera kentinde bir saldırı düzenledi. Saldırıda iki polis öldü, 6 kişi de yaralandı.

Saldırganlar terörizmle mücadele ekibi tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İsrailli polislerin öldürülmesi zirve toplantısında kınandı.

Fas, zirvenin bu tür saldırılara "en iyi cevap" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'la anlaşma olasılığı

Bu arada Ürdün Kralı İkinci Abdullah, 2017'den bu yana ilk kez Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'ı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da dün Abbas'la bir araya gelerek İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Blinken bugün Kudüs'te İsrail Başbakanı Bennett ile de görüştü.

İsrail, ABD'nin İran'la, nükleer programını kısıtlaması karşılığında, yaptırımları sona erdirmesinden endişe duyuyor. İsrail ile ABD arasındaki görüşme böyle bir döneme denk geldi.

İsrail ayrıca ABD'nin bu çerçevesde İran Devrim Muhafızları'nı terörist gruplar listesinden çıkarmasından da endişe duyuyor.

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