 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sorusu yürek sızlattı - Son Dakika

İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sorusu yürek sızlattı

Son Güncelleme: 03.11.2023 08:02

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 28. güne girilirken, bölgede 9 binden fazla masum yaşamını yitirdi. Son bombardımanda enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun öldüğünü zannetmesi ise yürek yaktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dün bir yenisi daha eklendi. Yerle bir olan binanın enkazından çıkarılan küçük bir kız çocuğunun öldüğünü zannetmesi ve taşıyanlara "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" diye sorması yürekleri sızlattı.

28 GÜNDÜR BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde sürüyor. İsrail'in katliamlarından en büyük yarayı ise katliama tanık olan çocuklar alıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Son olarak İsrail güçlerinin Gazze'deki Bureyc kampına düzenlediği saldırısı sonrası enkazdan küçük bir kız çocuğu sağ çıkarıldı. Ancak şoka giren çocuk öldüğünü zannedip sedye üzerinde kendisini taşıyanlara "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" dedi. Kızı taşıyanlar ise "Hayır yaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

Filistin, İsrail, Masum, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sorusu yürek sızlattı - Son Dakika


Son Dakika
09:28 İsrail'in ''Gazze'nin tamamen kuşatıldı'' açıklamasına Hamas'tan yanıt: Askerleriniz siyah torbalarla evlerine dönecek
09:12 İşçiyle ustasının kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 13 yaralı
08:55 Jude Bellingham idolünün ismini verdi! Forma numarası tesadüf değilmiş
08:42 İsrail'in Gazze bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü
08:40 44 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç" darbesi! 176 kişi yakalandı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi
08:35 Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi
08:11 Türkiye'yi ziyaret edecek olan Blinken ile ilgili olay iddia: 'Filistinlilerin bir kısmını da siz alın' teklifi yapabilir
08:08 Real Madrid, Santiago Bernabeu'yu yenilemek için tarihi borca girdi
07:53 İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sorusu yürek sızlattı
07:45 Özge Ulusoy saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 09:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sorusu yürek sızlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement