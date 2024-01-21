İsrail\'in Gazze\'deki bombardımanında 4 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayı sağlık merkezi, İsrail'in Cibaliye kampının doğusuna düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 4 kişiye ve 21 yaralıya müdahale etti" denildi. Örgüt, sağlık merkezinde saldırı sonucu yaralananlara yapılan müdahale anlarını da paylaştı.