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İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 4 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde düzenlediği bombardımanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin Kızılayı sağlık merkezi, saldırı sonucu yaralananlara müdahale etti.

İsrail\'in Gazze\'deki bombardımanında 4 kişi hayatını kaybetti
21.01.2024 - 10:43,
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Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayı sağlık merkezi, İsrail'in Cibaliye kampının doğusuna düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 4 kişiye ve 21 yaralıya müdahale etti" denildi. Örgüt, sağlık merkezinde saldırı sonucu yaralananlara yapılan müdahale anlarını da paylaştı.

Kaynak: DHA
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