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İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı

Son Güncelleme: 20.10.2023 20:15

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in dün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
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