İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 249'a, yaralananların sayısının ise 104 bin 746'ya yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 417 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 249'a, yaralı sayısının ise 104 bin 746'ya yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Gazze Saldırıları: 44 Bin 249 Ölü, 104 Bin 746 Yaralı - Son Dakika
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