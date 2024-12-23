İsrail\'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 45 Bin 317\'ye Ulaştı

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İSRAİL Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının da 107 bin 713'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 444 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının da 107 bin 713'e yükseldiği belirtildi.