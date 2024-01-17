İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 24 bin 448 sivilin hayatını kaybettiğini, 61 bin 504 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 163 sivilin yaşamını yitirdiğini, 350 sivilin ise yaralandığını belirtti.