İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda son bir haftada 24 bin 448 sivilin öldüğünü, 61 bin 504 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Son 24 saatte ise 163 sivil hayatını kaybetti, 350 sivil yaralandı.
17.01.2024 - 12:22,
Güncelleme: 12:23
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 24 bin 448 sivilin hayatını kaybettiğini, 61 bin 504 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 163 sivilin yaşamını yitirdiğini, 350 sivilin ise yaralandığını belirtti.
Kaynak: DHA
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