İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 189'a yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının ise 111 bin 640'a yükseldiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 48 Bin'i Geçti - Son Dakika
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