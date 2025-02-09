İsrail\'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 48 Bin\'i Geçti

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 189'a yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının ise 111 bin 640'a yükseldiği ifade edildi.