İsrail\'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 45 Bin 854\'e Yükseldi

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 854'e, yaralı sayısının da 109 bin 139'a yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 458 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 854'e, yaralı sayısının da 109 bin 139'a yükseldiği belirtildi