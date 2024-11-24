İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki Saldırılarında Ölü Sayısı 44 Bin 211\'e Yükseldi

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralananların sayısının ise 104 bin 567'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 415 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralı sayısının ise 104 bin 567'ye yükseldiği belirtildi.