Gazze\'deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı

Dünya

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarla ilgili kan donduran bilgiyi paylaştı. İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını kaydeden bakanlık, yaralı sayısının da 70 bini aştığı bilgisini paylaştı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Arabulucular İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, yardım kuruluşları ise Gazze'nin kuzeyi için "kıtlık alarmı" vermeyi sürdürüyor. Gazze'deki Şifa hastanesinde "yetersiz beslenme, susuzluk ve yaygın kıtlık nedeniyle" çocukların öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, bu ölümlerin daha fazla yaşanmaması için uluslararası kuruluşlara "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

USAID BAŞKANI POWER: İNSANİ YARDIM ARTIRILMALI

Gazze'deki kötüleşen koşullara atıfta bulunan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da İsrail'in "hayati derecede ihtiyaç duyulan insani yardımın dramatik bir şekilde artırılabilmesi" için daha fazla geçiş açması gerektiğini söyledi.

"BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Power, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda, "Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi. Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden arabulucular, İsrail'in saldırılara, altı haftalık bir ara vermesini istiyor. Müzakereciler, ateşkesin, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın başlangıcına kadar hayata geçebileceğini umuyor.

ÖLENLERİN SAYISI 30 BİNİ, YARALI SAYISI İSE 70 BİNİ AŞTI

Arabulucuların ateşkes çağrıları ve çabalarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sonlanmış değil. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını aralıksız devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aşarken, yaralıların sayısı da 70 binden fazla olarak açıklandı.