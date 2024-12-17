İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 45 Bini Geçti

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralananların sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 438 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği belirtildi.