İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi

07.08.2022 11:26
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

Filistin'in Refah bölgesinde düzenlenen İsrail saldırılarında 6'sı çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere 29 sivil hayatını kaybetti. Filistin İletişimciler ve Medya Derneği'nden (FİMED) yapılan açıklamada, saldırılarda 254 kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin medyası, saldırılar sonucu sivil altyapının ve çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu. Enkaza dönen yerleşim yerlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken; can kaybının artmasından endişe duyuluyor.


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Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi - Son Dakika
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