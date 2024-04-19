İsrail, İran'ın 13 Şubat'ta 300 füze ve İHA ile gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonuna karşılık vererek gece yarısı İsfahan'a 3 drone ile saldırı düzenledi. İHA'lar İran'ın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken ülke tüm uçuşları askıya almak zorunda kaldı.
Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken SpaceX CEO'su Elon Musk da misilleme sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz - Son Dakika
20 yaşındaki Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın yaparken Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu. Arkadaşlarının kurtarma çabası yetersiz kalan fenomen hayatını kaybetti.
Bir programda sunucunun, konuğuna yönelttiği "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna aldığı cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Soruya bir türlü yanıt alamayan ve konuğun anlamadığını zanneden sunucu, çok geçmeden karşısındaki kişinin soruyu anlamamazlıktan geldiğini fark etti.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kosta Rika'da düzenlenen UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti. Başkan Altay, toplantıda Gazze'nin ve mazlum coğrafyalarda sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerin haklarını savunduğunu belirtti.
ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi. Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.
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