İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz

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SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a yönelik gece yarısı gerçekleştirdiği misilleme saldırısına yönelik paylaşımda bulundu. Musk, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

19.04.2024 13:45  Güncelleme: 14:05
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İsrail, İran'ın 13 Şubat'ta 300 füze ve İHA ile gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonuna karşılık vererek gece yarısı İsfahan'a 3 drone ile saldırı düzenledi. İHA'lar İran'ın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken ülke tüm uçuşları askıya almak zorunda kaldı.

SALDIRI DÜNYA KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken SpaceX CEO'su Elon Musk da misilleme sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

KENDİ PLATFORMUNDA PAYLAŞIM YAPTI

Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısı sonrası Elon Musk\'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz

Elon Musk, İsrail, Spacex, İran, CEO, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bu Kim: elon reiz biliyor iran ile israill kardeşligini)) 14 2 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan: Adam mask......kısaca 9 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Bilşyoruz ki, senin roketlerin de hiçbir yere gitmiyor zaten. Donald Trump bunu açıkladı Elon'cuğum 6 3 Yanıtla
  • Cengiz Giderer: Mask aşkınıza yıldızlar şahit olsun demis 6 2 Yanıtla
  • sait turk: Yani? dünya dışı varlıklarmı? 4 2 Yanıtla
  • Ömer Yüksek: İyide biri vaad edilen topraklar peşinde koşan, diğeri şia yi yayma peşinde koşan iki ideolojik manyaktan başka ne beklenir ki ... 1 0 Yanıtla

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