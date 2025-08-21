İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?