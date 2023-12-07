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İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

07.12.2023 - 16:38,  Güncelleme: 16:42
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde can kaybı yükseldi. Gelen son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye ulaştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 17 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze'de ilerleyişi sürerken bölgedeki acı tablo her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail ordusu, işgal etmeye çalıştığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ VURUYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Yazik ya bunlara yillardir bitmedi bu sorunlar. Iki tane akilli adam cikmadi baris icin 40 yildir duyarim hala ayni seyler Yanıtla 1 0

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Son Dakika Dünya İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi - Son Dakika
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