İsrail, İran'ın saldırı için İHA havalandırdığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail, İran'ın saldırı için İHA havalandırdığını açıkladı

İsrail, İran\'ın saldırı için İHA havalandırdığını açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın ülkeye saldırmak üzere silahlı insansız hava araçları (İHA) havalandırdığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve ordunun hazır olduğunu belirtti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İsrail'in düzenlediğini söylediği saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

14.04.2024 00:11
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İsrail ordusu, İran’ın ülkeye saldırmak üzere silahlı insansız hava araçları (İHA) havalandırdığını açıkladı.

Ordudan Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, İHA’ların İsrail topraklarına ulaşmasının saatler sürebileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve ordularının hazır olduğunu söyledi.

Netanyahu, “Bir prensibi net şekilde ortaya koydum: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz. Her tür tehdide karşı kendimizi koruyacağız. Bunu soğukkanlı ve kararlı bir şekilde yapacağız” dedi.

SİHA'ların güzargahındaki İran ve Ürdün hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları’ndan ikisi general yedi kişi ölmüştü.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney,  İsrail'in düzenlediğini söylediği saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'ın saldırı için İHA havalandırdığını açıkladı - Son Dakika

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