Dünya

İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
08.08.2025 07:06
İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onayladı. İsrail ordusu, Gazze'nin tamamının kontrol altına alınması için hazır tutulacak ve bölgeye kara operasyonu düzenlenecek.

Axios haber sitesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı.

"KABİNE BAŞBAKANIN HAMAS'I YENME ÖNERİSİNİ ONAYLADI"

Axios'tan Barak Ravid, Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına atıfta bulunarak, "Güvenlik kabinesi, başbakanın Hamas'ı yenme önerisini onayladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım sağlarken Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirmeye hazırlanacak" dedi.

AÇIKLAMADA "İŞGAL" DEĞİL "DEVRALMA" İFADESİ KULLANILDI

Ynet'in haberine göre, açıklamada "işgal" kelimesi kullanılmadı, bunun yerine sivil halkı ilgilendiren olası hukuki sonuçlardan kaçınmak için "devralma" ifadesi kullanıldı.

KABİNE 5 TEMEL İLKEYİ ONAYLADI

Ayrıca Güvenlik Kabinesi, savaşın sona erdirilmesi için 5 temel ilkeyi onayladı: Hamas'ın dağıtılması, tüm rehinelerin (hem diri hem de ölü) geri verilmesi, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in bölge üzerindeki güvenlik kontrolünün sağlanması ve Hamas veya Filistin Yönetimi tarafından yönetilmeyen sivil bir hükümet kurulması.

TOPLANTI YAKLAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ

Kabine bakanlarının büyük çoğunluğu, Güvenlik Kabinesi'ne sunulan alternatif planın Hamas'ın yenilgiye uğratılmasını veya rehinelerin geri verilmesini sağlamada başarısız olacağı sonucuna vardı. KAN Haber'in haberine göre, toplantı yaklaşık 10 saat sürdü.

OPERASYON EN AZ 6 AY SÜRECEK

Kabinenin kararının ardından üst düzey bir İsrailli yetkili The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, ordunun ilk etapta "şehirdeki terörist kalelerini hedef alacağını" ve operasyonların daha sonra merkezi mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Operasyonun tamamının en az altı ay sürmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Murat:
    savaş kapıda. kıyamet yakın 1 2 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    Amerika başkanı Nobel Barış ödülüne aday itrail Gazze'de çocuk öldürmeye devam ediyor ve bunu da dünya izliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
