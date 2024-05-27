İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar - Son Dakika
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İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar

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İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaydedilen bir görüntü infial yarattı. Çocuk ve bebeklerin diri diri can verdiği kamptan servis edilen videoda, çadırların alevler içinde yandığı anlar yer aldı.

27.05.2024 09:36
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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda insanın diri diri yandığı kamptan servis edilen videoda, çadırların alev alev yandığı görülüyor.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADILAR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

"ÇOK SAYIDA ÇADIRI YAKIP YIKTILAR"

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

"KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail kana doymuyor! Refah\'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar

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Son Dakika Dünya İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar - Son Dakika

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