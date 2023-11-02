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Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti - Son Dakika

Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti

Son Güncelleme: 02.11.2023 10:36

Günlerdir Gazze'yi havadan bombalayan ve masum sivilleri katleden İsrail ordusu, ağır kayıplar vermeye başladı. İsrailli meclis üyeleri, ordularının Hamas'a karşı verdiği kayıplar nedeniyle dün gerçekleştirilen toplantıyı ağlayarak terk etti.

Gazze'ye karadan girmeye çalışan İsrail askerleri, Hamas militanları ile girilen sıcak çatışmalarda ağır kayıplar vermeye başladı. Son 24 saatte 20'ye yakın İsrail askeri hayatını kaybederken İsrailli meclis üyelerinin dün gerçekleştirdiği toplantıda ilginç anlar yaşandı.

SIZMA OPERASYONUNDA KAYIPLAR VERDİLER

İsrail'in Gazze'deki katliamı neredeyse 1 aydır sürüyor. Son bir haftada karadan da Gazze'ye sızmaya çalışan İsrail askerleri, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ile çatışıyor. Gazze sınırında Kassam Tugayları'nın saldırıları karşısında şoka uğrayan İsrail ordusu, burada 20'ye yakın askerini kaybetti.

NETANYAHU: ACI KAYIPLARIMIZ VAR

Öldürülen İsrail askerlerin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hezimeti kabul ederek "Zorlu bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Bunda önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var. Askerlerimizin her birinin bir dünya olduğunu biliyoruz. Askerlerimiz haksız bir savaşta, ev savaşında şehit oldular. Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum; görevimizi yerine getirene kadar devam edeceğiz, zafere kadar devam edeceğiz" dedi.

İsrail kayıplarına ağlıyor! Meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti

TOPLANTIDAN AĞLAYA AĞLAYA AYRILDILAR

Öte yandan bu kayıp haberleri İsrail Meclisi'nde de şok etkisi yarattı. Yayınlanan bir videoda birçok milletvekilinin İsrail ordusunun yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle toplantıdan ağlayarak ayrıldığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti - Son Dakika
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