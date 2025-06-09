İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

RESMİ HAPİSHANE ÜNİFORMALARI GİYDİRİLECEK

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, cezaevi servisinin alıkonulan 12 insan hakları aktivistinin gelişine hazırlık yaptığı, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

DÜNYAYLA İRTİBATLARI KESİLECEK

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise İsrail'in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER İSRAİL'E GETİRİLİYOR

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisinin 12 gönüllüsünün donanma tarafından İsrail'e getirilmekte olduğunu kaydetti. İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduğunu aktaran Büyükelçi Siebert, Tel Aviv yönetiminin, alıkonulan 12 aktivistten ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti. Siebert, Madleen yelkenlisindeki tek Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar'a konsolosluk aracılığıyla yardım teklifinde bulunulduğunu da kaydetti.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

Gemide bulunan ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan aktivistler için ise dikkat çeken paylaşımında bulundu.

"KEYFİ YERİNDE, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

İsrail ordusunun Madleen gemisinde alıkoyduğu Greta Thunberg'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail'e doğru yola çıktı."

İSPANYA, İSRAİL'E NOTA VERDİ

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

Kaynak: AA