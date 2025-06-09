İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
09.06.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Haber Videosu

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistini cezaevinde ayrı hücrelerde tutmayı planlıyor. Aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği ve dünyayla irtibatlarını kesmek amacıyla da hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmayacağı belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

RESMİ HAPİSHANE ÜNİFORMALARI GİYDİRİLECEK

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, cezaevi servisinin alıkonulan 12 insan hakları aktivistinin gelişine hazırlık yaptığı, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak: Dünya ile bağlantıları kesilecek

DÜNYAYLA İRTİBATLARI KESİLECEK

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise İsrail'in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER İSRAİL'E GETİRİLİYOR

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisinin 12 gönüllüsünün donanma tarafından İsrail'e getirilmekte olduğunu kaydetti. İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduğunu aktaran Büyükelçi Siebert, Tel Aviv yönetiminin, alıkonulan 12 aktivistten ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti. Siebert, Madleen yelkenlisindeki tek Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar'a konsolosluk aracılığıyla yardım teklifinde bulunulduğunu da kaydetti.

İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak: Dünya ile bağlantıları kesilecek

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

Gemide bulunan ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan aktivistler için ise dikkat çeken paylaşımında bulundu.

İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak: Dünya ile bağlantıları kesilecek

"KEYFİ YERİNDE, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

İsrail ordusunun Madleen gemisinde alıkoyduğu Greta Thunberg'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail'e doğru yola çıktı."

İSPANYA, İSRAİL'E NOTA VERDİ

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Tel Aviv, Cezaevi, Madleen, İsrail, Radyo, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb:
    dünya lideri denen kişi nerede varmı bir çabası yok olamazda çünkü madalyası var onun Yahudi madalyası 29 23 Yanıtla
  • yasin kardeş:
    Siz DEVLET YÖNETİMİNİ BASİT BİR ŞEY ALGILAMAYIN YOK MADALYA FELAN DİYE İFTİRA ATMAYIN EVİNİZDE 7-8 YAŞİNDAKİ ÇOCUGA GÜNÜNÜZ YETİP ELİNDEN TELEFONU TABLETİ ALAMAZSINIZ BİR BİTMEDİNİZ GİTTİ SALAK SAÇMA YAZIYORSUNUZ 17 10 Yanıtla
  • koray seckiner:
    Nerede bizim çakma Dünya Lideri ! ?? 13 10 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yasin kardes de "gtunun kiliyiz" diye aniran slaklardan belli ki 6 3 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    sabah yayinladiginiz "hukumet kinadi" haberini niye sildiniz? g'nun kili oldugunuz akp'ye tepki geldi diye mi? 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
Diyarbakır’daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’dan tarihe geçen transfer Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer
Beşiktaş’ın eski yıldızı N’Koudou Süper Lig’e geri dönebilir Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın 5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi

18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
00:48
Gazze’ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu’dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir
Gazze'ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu'dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir
23:59
Bursa’da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
23:54
Kayserispor’da Jakirovic dönemi sona erdi
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi
23:04
Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u olaylı seriyi kaybetti Şampiyon Olympiakos
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos
22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:49
Dev finale Ali Koç damgası Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
22:43
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
Tatilciler dönüşe geçti, 43 ili birbirine bağlayan kavşakta trafik kilitlendi
22:40
Beşiktaş Fibabanka’dan Anadolu Efes’e 27 sayılık dev fark
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
22:28
Gazze’ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 18:32:24. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.