İSRAİL ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde yaşayanlara evlerini terk etmelerini çağrısında bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Adraee, bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Nebatiye'den Ev Terk Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?