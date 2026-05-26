İsrail Nebatiye\'den Ev Terk Çağrısı Yaptı

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde yaşayanlara evlerini terk etmelerini çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Adraee, bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.