İsrail ordusu, beş askerini dost ateşi sonucu kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, beş askerini dost ateşi sonucu kaybetti

İsrail ordusu, beş askerini dost ateşi sonucu kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampı bölgesinde meydana gelen olayda, bir bina içindeki İsrail askerlerine düşman sanılarak tank ateşi açıldığını duyurdu. İki top mermisinin vurduğu yapıda bulunan 5 asker hayatını kaybederken, 7 asker ise yaralandı. Bu olay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze yönetimi konusunda hükümet içindeki görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığı bir dönemde gerçekleşti.

16.05.2024 11:03
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İsrail ordusu, beş askerinin ‘dost ateşi’ olarak adlandırılan şekilde kendi birliklerince öldürüldüğünü duyurdu.

Olay Gazze’nin kuzeyinde Cibaliye kampı bölgesinde meydana geldi

Ordu sözcüleri, bir bina içindeki İsrail askerlerine ‘düşman’ sanılarak tank ateşi açıldığı kaydedildi.

İki top mermisinin vurduğu yapıda bulunan 5 asker öldürüldü. İsrail basını 7 askerin de yaralandığını aktarıyor.

İsrail ordusu, bir süre önce boşaltılan bu bölgeye, Cumartesi günü bir hava saldırısı yaptı.

Hamas’ın burada yeniden organize olmaya başladığı gerekçesiyle kara birlikleri de Pazartesi günü bölgeye yeniden girdi.

Cibaliye’de bulunan on binlerce sivilin buradan kaçtığı bildiriliyor.

Refah saldırısı konusunda uluslararası baskı altında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi içineki görüş ayrılığını ortaya çıkaran bir çıkışla da karşı karşıya.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümetin Gazze’deki savaş sonrasına ilişkin yol haritasını netleştirme çağrısı yaptı.

Kabinede 'savaş sonrası Gazze' bölünmesi

Kabine içinde bir bölünme olduğunun işareti olarak yorumlanan çıkışı yapan Gallant, Netanyahu’ya Gazze’de sivil ya da askeri bir yönetim kurma planı olmadığını açıklama çağrısı yaptı.

Gallant, "Ekim ayından beri bu konuyu sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise buna sert bir yanıt vererek, Hamas ve El Fetih'e atıfta bulunarak "Hamasistan'ı El Fetihistan'la değiştirmeye hazır olmadığını" savundu.

Yoav Gallant, Hamas sonrası Gazze’nin “Ancak uluslararası aktörlerin de yer aldığı Filistin kurumları tarafından yönetilebileceğini” savundu.

Gallant savaş sonrasına ilişkinin bu seçeneklerin de kabinede hiç tartışılmadığını, farklı önerilerin de masaya gelmediğini söyledi.

Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in Gazze’de askeri ve sivil yönetimi yürütmesini içeren "tehlikeli bir yola" sürüklediğini söyledi.

Gallant, Gazze'de İsrail askeri yönetiminin kurulmasını kabul etmeyeceğini de kesin şekilde ifade etti.

Netanyahu daha önce Gazze’de savaş sonrası yönetimine ilişkin tartışmaların, Hamas orada olduğu sürece "boş” olduğunu savunmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, beş askerini dost ateşi sonucu kaybetti - Son Dakika

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