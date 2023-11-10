İsrail, yine Gazze'deki Şifa Hastanesini bombaladı! Ölü ve yaralılar var

Beyaz Saray'ın dün akşam duyurduğu ve Gazze'deki sivillerin güneye geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca ateşkes ilan edileceği haberlerine rağmen İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Haber Ajansı'nın servis ettiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan poliklinik binasını geceden bu yana 4 kez bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade ediliyor.

ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ POLİKLİNİĞE BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail yeni bir katliama daha imza attı. Binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ni ve çevresini vurdu. Hastanede polikliniklerin bulunduğu bina da hedef alındı.

4 KEZ HEDEF ALDILAR

Geceden bu yana 4 kez hedef saldırıya uğrayan hastanede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ETRAFINI DA VURDULAR

İsrail, akşam saatlerinde ise Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurmuş, hastalar ve hastaneye sığınan binlerce sivil büyük panik yaşamıştı. Endonezya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, gece boyunca Endonezya Hastanesi yakınında patlamalar meydana geldiği, saldırıların hastanenin bazı bölümlerine zarar verdiği duyuruldu. Açıklamada, "Endonezya, Gazze'deki sivillere ve sivil tesislere yönelik vahşi saldırıları bir kez daha kınıyor" ifadeleri kullanıldı. Filistin Sağlık Bakanlığına göre Gazze'deki 35 hastaneden 18'i ve diğer 40 sağlık merkezi, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen hasar ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN "GAZZE'DE 4 SAATLİK ATEŞKES" İDDİASI

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAMAS'IN ELİNDE 239 ESİR BULUNUYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

63 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.