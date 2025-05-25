İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi - Son Dakika
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Dünya

İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi

İsrail Ordusu Gazze\'ye Girdi
25.05.2025 10:04
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İsrail ordusu, Gazze'de tüm birlikleriyle işgal amaçlı operasyon başlattı.

İSRAİL ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birliklerinin, işgali kalıcı hale getirmek için Gazze'ye girdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu, son olarak paraşütçü tugayının Gazze'ye girdiğini açıkladı. Haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği ve İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait birliklerin, geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi - Son Dakika

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