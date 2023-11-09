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İsrail Ordusu, Hamas ile Cibaliye'de 10 Saat Süren Çatışmaların Görüntülerini Yayınladı - Son Dakika

İsrail Ordusu, Hamas ile Cibaliye'de 10 Saat Süren Çatışmaların Görüntülerini Yayınladı

İsrail Ordusu, Hamas ile Cibaliye\'de 10 Saat Süren Çatışmaların Görüntülerini Yayınladı
09.11.2023 11:25

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Hamas mensupları ile Gazze şehrinin kuzeyindeki Cibaliye'de 10 saat süren çatışmaların görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu, Hamas mensupları ile Cibaliye'de 10 saat süren çatışmaların görüntüsünü yayınladı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları 34. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas mensupları ile Gazze şehrinin kuzeyindeki Cibaliye'de çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. 10 saat sürdüğü belirtilen çatışmada İsrail askerlerinin Hamas mensupları ile karşı karşıya geldiği ifade edildi. Çatışmadan görüntüler de paylaşıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail Ordusu, Hamas ile Cibaliye'de 10 Saat Süren Çatışmaların Görüntülerini Yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Hamas ile Cibaliye'de 10 Saat Süren Çatışmaların Görüntülerini Yayınladı - Son Dakika
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