İsrail ordusu Hamas'ın yeniden örgütlendiği bölgelere geri dönerken Cibaliye'de çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Hamas'ın yeniden örgütlendiği bölgelere geri dönerken Cibaliye'de çatışmalar yaşanıyor

İsrail ordusu Hamas'ın yeniden örgütlendiğini iddia ettiği bölgelere geri dönerken, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Cibaliye'den kaçan bazı siviller, tankların buradaki mülteci kampına yöneldiğini söylüyor. Gazzeli çok sayıda sivil Cumartesi gününden bu yana ağır bombardıman altında kalan bölgeden kaçtı. Hamas'ın askeri kanadı da, kampın doğusunda İsrail güçleri ile savaştıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir hafta önce başlayan kara saldırısı sonrası 360 bin sivilin bölgeyi terk ettiği uyarısında bulundu.

13.05.2024 15:51
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İsrail ordusu Hamas’ın yeniden örgütlendiğini iddia ettiği bölgelere geri dönerken, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Cibaliye'den kaçan bazı siviller, tankların buradaki mülteci kampına yöneldiğini söylüyor.

Gazzeli çok sayıda sivil Cumartesi gününden bu yana ağır bombardıman altında kalan bölgeden kaçtı.

Hamas’ın askeri kanadı da, kampın doğusunda İsrail güçleri ile savaştıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bir hafta önce başlayan kara saldırısı sonrası 360 bin sivilin bölgeyi terk ettiği uyarısında bulundu.

'Tankların bize geldiğini gördük'

Cibaliye’den kaçan siviller arasındaki Umm Jumma adlı kadın Reuters’a yaptığı açıklamada tankların kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçmaya karar verdiğini söyledi.

“Gözlerimizle görmeden evlerimizi terk etmek istemedik” diyen Jumma, bir okulun arkasında tank gördüğünü anlattı.

Başka bir kadın, “Bir yerden diğerine gidiyorduk ve şimdi yine yerimizi terk ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

Hamas’la ilişkilendirilen Safa haber ajansı, Cibaliye kampındaki pazarın doğusunda İsrail tankları ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışmalar çıktığını, sivillerin BM’nin yönetimindeki bazı okullara sığındığını aktardı.

Filistin’in resmi haber ajansı Wafa ise Pazartesi günü İsrail’in Cibaliye kampındaki evlere saldırıları sonucu iki kişinin öldüğünü, bölgeye yönelik saldırılarda başka sivillerin de öldürüldüğünü bildirdi.

Ajansa konuşan ambulans görevlileri, Cibaliye’den Beyt Lahiya’daki hastaneye 20 kişinin cansız bedenini taşıdıklarını anlattı.

İsrail Savunma Güçleri bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ancak Pazar günü yapılan açıklamada, Cibaliye’deki operasyonun “Hamas’ın bölgedeki terörist yapılanmaları yeniden kurduğu yönünde gelen istihbarata” yanıt olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre buradaki sivillere geçici olarak “Gazze’nin batısındaki sığınaklara gitmeleri” söylendi.

İsrail ordusu Pazar günü de bölgedeki güçlerinin Zaytun bölgesinde hareket ettiğini söyledi. Safa ajansı, bir gün sonra İsrail’in doğudaki Zaytun’u top ateşine tuttuğunu bildirdi.

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), bu saldırılar ve verilen tahliye emirlerinin “daha fazla insanın evlerinden edilmesiyle sonuçlandığı ve binlerce ailenin korkularının körüklendiği” uyarısında bulundu.

Öte yandan Pazar günü Hamas bir açıklama yaparak İsrail’i Gazze’de pek çok bölgede “vahşi soykırımlarını tırmandırmakla” suçladı.

İsrail, 1,200 kişinin ölümüne neden olan 7 Ekim’deki Hamas saldırısına karşılık Gazze’ye askeri harekat başlatmıştı. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana Gazze’de 35 binden fazla insanın öldürüldüğünü söylüyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu Hamas'ın yeniden örgütlendiği bölgelere geri dönerken Cibaliye'de çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

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