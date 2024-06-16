İsrail Ordusu İnsani Yardım İçin Her Gün "Taktiksel Mola" Vereceğini Duyurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail Ordusu İnsani Yardım İçin Her Gün "Taktiksel Mola" Vereceğini Duyurdu

İsrail ordusu, bugün yayımladığı açıklamada her gün belirli saatler arasında askeri faaliyetlerine “taktiksel mola” vereceğini ve insani yardım için geçişe izin vereceğini duyurdu. İsrail medyası, bu karardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın haberi olmadığını iddia etti. Kabinedeki aşırı sağcı bakanlar ise karara karşı olduklarını açıkladı.

16.06.2024 12:31
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(ANKARA) - İsrail ordusu, bugün yayımladığı açıklamada her gün belirli saatler arasında askeri faaliyetlerine "taktiksel mola" vereceğini ve insani yardım için geçişe izin vereceğini duyurdu. İsrail medyası, bu karardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın haberi olmadığını iddia etti. Kabinedeki aşırı sağcı bakanlar ise karara karşı olduklarını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, her gün sabah 08.00, akşam 19.00 arası askeri faaliyetlerine "taktiksel mola" vereceğini duyurdu. Ordu açıklamasında bu kararı Gazze'ye ulaşan insani yardımı arttırmak için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla müzakerelerin ardından aldığını açıkladı.

IDF açıklamasına göre her gün belirtilen saatlerde Mısır sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısından Selahaddin Yoluna ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, askeri faaliyetlere ara verilecek.

İsrail medyası Netanyahu'nun haberi olmadığını öne sürdü

İsrail medyası, ordunun bu kararından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın haberinin olmadığını öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu, Gallant'ın 'taktiksel mola' planlarına ilişkin önceden bilgilendirilmediğini; N12 kanalı ise kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bilgisi dışında alındığını iddia etti.

Aşırı sağcı bakandan karara sert tepki: "Moron ve aptal"

İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ise "taktiksel mola" kararını sert bir dille eleştirdi. Ben-Gvir, X'te yayımladığı açıklamasında yakın zamanda 10 İsrail askeri ölmüşken bu kararı alanların "moron ve aptal" olduğunu söyledi. Ben-Gvir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birçok askerimizin savaşta şehit düştüğü bir dönemde, özel insani yardım geçişi için "taktiksel mola" kararı veren kişi, görevine devam etmemesi gereken bir moron ve aptaldır. Ne yazık ki bu hamle kabinenin önüne getirilmemiştir ve kabinenin kararlarıyla çelişmektedir. Bu konseptten vazgeçmenin ve bize sadece daha fazla ölü ve şehit getiren bu çılgın ve hayalperest yaklaşımı durdurmanın zamanı gelmiştir."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ben-Gvir'e katıldı. X'teki paylaşımında "insani yardımın Hamas'a hizmet ettiğini" savundu. Smotrich savaşı kazanmanın tek yolunun "Gazze'yi işgal etmek ve Hamas'ın kökü kazınana kadar geçici bir askeri hükümet kurmak olduğunu" söyledi.

Kaynak: ANKA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu İnsani Yardım İçin Her Gün 'Taktiksel Mola' Vereceğini Duyurdu - Son Dakika

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