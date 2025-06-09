İsrail Ordusu, Madleen Gemisine Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail Ordusu, Madleen Gemisine Müdahale Etti

İsrail Ordusu, Madleen Gemisine Müdahale Etti
09.06.2025 04:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine müdahale eden İsrail, 12 aktivisti gözaltına aldı.

GAZZE Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail Ordusu'nun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg'in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasından yola çıktı. Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamda, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Madleen, İsrail, Dünya, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu, Madleen Gemisine Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk’a yıkıcı darbeyi vuruyor NASA ile Pentagon harekete geçti Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
İlk provada mutlu son A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı
Tekel bayisinde “kıyma çekilir“ afişi Tekel bayisinde "kıyma çekilir" afişi
Avcılar’da 6 katlı binada kısmi çökme Çevre apartmanlar tahliye edildi Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme! Çevre apartmanlar tahliye edildi
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı
Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek’in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’nın acı günü Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı

22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
20:04
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
10:54
Görenler gözlerine inanamadı ’’Besili’’ diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın
Görenler gözlerine inanamadı! ''Besili'' diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın
10:41
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
10:23
Sıfır araba parasına at spermi Yok satıyor
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
10:16
Cezaevinden çıkan MasterChef’in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
09:52
Dizel araca benzin dolduran pompacı Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
09:34
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
09:18
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı
09:16
Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor
Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor
08:26
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’nın acı günü
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 06:11:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Madleen Gemisine Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.