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İsrail Ordusu Zırhlı Araçla Filistinli Sivil Otomobili Sürüklerken Devrildi - Son Dakika

İsrail Ordusu Zırhlı Araçla Filistinli Sivil Otomobili Sürüklerken Devrildi

İsrail Ordusu Zırhlı Araçla Filistinli Sivil Otomobili Sürüklerken Devrildi
14.11.2023 17:15

İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç, Filistinli sivil bir otomobili toprak yola sürüklerken devrildi. Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ve Filistin beldelerinin yoğun olduğu Zatara kontrol noktasında gerçekleşti. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğü kısıtlanmış durumda olup, İsrail askerleri tarafından kontrol noktalarında taciz ediliyor ve geçişleri engelleniyor.

İsrail ordusuna ait zırhlı araç, Filistinli sivil bir otomobili toprak yola sürüklerken devrildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre olay, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ve Filistin beldelerinin yoğunlukta olduğu kuzeydeki Zatara kontrol noktasında gerçekleşti.

İsrail askerleri zırhlı araçla karşısında duran Filistinli sivil bir otomobile önden çarparak sürüklemeye başladı. İsrail askeri aracının sürüklediği otomobil yol kenarındaki toprak alanda devrilirken, zırhlı araç da aynı anda devrildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "hareket özgürlüğüne" kısıtlama

Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli İsrail'in işgali altında yaşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria geneline yayılmış yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim yerlerinde yaklaşık 500 bin yerleşimci İsrail kanunlarının koruması altında yaşıyor.

İsrail'in işgal uygulamaları altında yaşayan Filistinliler, bölgede seyahat etmek istediğinde, silahlı asker ve silahlı özel güvenlik güçlerinin beklediği 200 kadar kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor.

Bunun dışında İsrail askerleri, Filistinlilere ait köy, kasaba, belde ve şehirlerin giriş çıkışlarına da istedikleri zaman kontrol noktası kurabiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kavşaklara kurulan bazı kontrol noktalarında sadece Yahudi yerleşimcilerin geçişine izin veriliyor, Filistinlilerin geçişi engelleniyor.

Birleşmiş Milletlerin Ağustos 2023'te açıkladığı rakamlara göre Batı Şeria genelinde Filistinliler trafiğe çıktıklarında önlerinde farklı türde 645 kadar fiziki engel bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin kontrol noktalarında Filistinlileri "sözlü, fiziksel taciz ettiği, haklarını ihlal ettiği ve yolculuklarından geri çevirdiğine" dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan olayların ardından İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistin beldelerine çıkan ana yolları beton blok, demir bariyer ve toprak duvar çekerek araç geçişlerine kapattı.

Filistinliler evlerine ulaşmak için toprak ve dağlık yolları kullanmak zorunda kalıyor; Batı Şeria'da bir yerden bir yere gitmek adeta labirentte dolaşmaya benziyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Tragger, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Zırhlı Araçla Filistinli Sivil Otomobili Sürüklerken Devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Zırhlı Araçla Filistinli Sivil Otomobili Sürüklerken Devrildi - Son Dakika
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