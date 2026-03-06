İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı
06.03.2026 18:59
İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı
İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yapan bazı Müslüman askerlerin teravih namazı kıldığı görüntüler paylaşıldı. Görüntüler sonrası İsrail ordusunda görev yapan Müslüman askerlerin sayısı ve ordudaki konumları yeniden tartışma konusu oldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görev yapan bazı Müslüman askerlerin teravih namazı kıldığı anlara ait görüntüler gündem oldu. İsrail ordusu tarafından servis edildiği belirtilen videolarda askerlerin askeri üniforma ve botlarıyla namaz kıldığı görüldü.

SAYILARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Görüntülerin yayımlanmasının ardından İsrail ordusunda görev yapan Müslüman askerlerin sayısı yeniden tartışma konusu oldu. Sözcü TV'de yayımlanan "İçimizden Biri" programında konuşan Ekrem Açıkel, IDF'de yalnızca Yahudilerin değil, Müslüman Araplar, Hristiyan Araplar, Necef Bedevileri, Dürziler ve Çerkezlerin de görev yaptığını söyledi.

İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı

10 BİNE YAKIN MÜSLÜMAN ASKER

Yaklaşık 170 bin askerin bulunduğu İsrail ordusunda farklı etnik ve dini gruplardan askerlerin yer aldığı belirtiliyor. Çeşitli kaynaklara göre orduda görev yapan Müslüman asker sayısının 10 binin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

İKİ NEDENDEN DOLAYI SAYILARI ARTIYOR

Açıkel, Müslüman askerlerin sayısının kariyer olanakları ve maaş gibi nedenlerle arttığını ifade etti. Bedevilerin ise genellikle çöl bölgeleri ile Ürdün ve Suriye sınırları gibi kritik noktalarda güvenlik görevleri üstlendiği, ancak pilotluk veya tank kullanımı gibi bazı aktif görevlerin kendilerine verilmediği aktarıldı.

İsrail, Gündem, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail ordusundaki Müslüman askerler! Teravih namazı görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
