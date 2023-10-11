 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail saldırılarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabaları hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail saldırılarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabaları hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 11.10.2023 21:47

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabalarından 5'i hayatını kaybederken birçoğu hala enkaz altında ya da kayıp. Cadallah'ın saldırıdan yaralı kurtulan annesi hastanede tedavi altına alınırken, babası, 2 kardeşi ve diğer bazı akrabalarının akıbeti ise bilinmiyor. Cadallah, halihazırda Gazze'de devam eden saldırılarda Filistin Dışişleri Bakanlığının bildirdiği, 'İsrail'in fosfor bombası kullandığı' anları gösteren fotoğrafları çekmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabalarından 5'i hayatını kaybederken birçoğu hala enkaz altında ya da kayıp.

İsrail Hava Kuvvetlerinin gün boyu Gazze'ye yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarında, AA foto muhabiri Cadallah'ın yakınlarının Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan evleri de bombaların hedefi oldu.

Saldırıda Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirirken, diğer kuzenleri ve onların eşleri ile çocukları enkaz altında kaldı.

Cadallah'ın saldırıdan yaralı kurtulan annesi hastanede tedavi altına alınırken, babası, 2 kardeşi ve diğer bazı akrabalarının akıbeti ise bilinmiyor.

Dün, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanında AA foto muhabiri Cadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'ndeki evi de isabet almış ve yerle bir olmuştu. Ev şans eseri boş olduğundan ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Cadallah'ın fosfor bombası kareleri

Cadallah, 2014, 2016, 2018 ve 2020'de İsrail'in düzenlediği Gazze saldırılarında da çok sayıda güçlü fotoğrafla bölgedeki durumu dünyaya yansıtmıştı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasında 2014'te birincilik ve 2022'de Şirin Ebu Akile Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülleri kazanan Cadallah'ın, Filistinli kız çocuğunun İsrail saldırısında ölen küçük kardeşinin cenazesine bakışlarını yansıtan fotoğrafı, dünya basınında geniş şekilde yer almış ve sembolleşmişti.

Cadallah, halihazırda Gazze'de devam eden saldırılarda Filistin Dışişleri Bakanlığının bildirdiği, "İsrail'in fosfor bombası kullandığı" anları gösteren fotoğrafları çekmişti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırılarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabaları hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
10:31 Öğrencilerin beklediği haber geldi! Burs ve kredi başvuruları başladı
09:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı
09:48 Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler
09:37 Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı
09:37 Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
09:07 İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz
08:59 Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çifti konuştu: Mağduruz
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
22:26 Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden karı- koca, evlerinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 11:11:50. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabaları hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement