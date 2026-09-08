İsrail saldırısında Lübnan'ın güneyinde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ve Nebatiye bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Lübnan basını, İsrail'in güneydeki Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü, Nebatiye kentine bağlı El-Müsellah Mahallesi ile Yukarı Nebatiye'ye saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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