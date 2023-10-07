İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de cami bombaladı - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de cami bombaladı

Son Güncelleme: 08.10.2023 01:10

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Habib Muhammed Camisi'ni hedef aldı. Saldırı sonucunda cami yıkıldı.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'den karşı misilleme geldi. İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir camiyi bombaladı.

CAMİYİ VURDULAR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentine bağlı El- Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de bir camiyi bombaladı

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken, sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Konuyla ilgili Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti. İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de cami bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de cami bombaladı - Son Dakika
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