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İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı

Son Güncelleme: 09.10.2023 18:00

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında misilleme yapan İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı.

Gazze Şeridi'nde, Filistin Ulusal Yönetimi tarafından 1978 yılında kurulan Gazze İslam Üniversitesi, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ordusu misillemelerine devam ediyor. Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlatan İsrail savaş uçakları, 560 kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

İsrail Savaş Uçakları Gazze İslam Üniversitesi'ni Bombaladı

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ÜNİVERSİTEYİ BOMBALADI

Abluka altındaki kentte Gazze İslam Üniversitesi de bombalardan nasibini aldı. Üniversitenin vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

2009 VE 2014'TE DE HEDEF ALINDI

Öte yandan söz konusu üniversitenin 2009 ve 2014'teki bombardımanlarda da zarar gördüğü biliniyor.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika
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