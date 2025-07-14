İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu

İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
14.07.2025 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentinde silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 18 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tankların hedefine varmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdi. IDF, Suriye'nin güneyindeki varlığı İsrail devletinin güvenliği iç

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmalar sırasında olay yerine müdahale etmek üzere yola çıkan Suriye ordusuna ait bir tank konvoyuna hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu

İSRAİL, SURİYE ORDUSUNA AİT TANKLARI VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Suriye'nin güneyinde Süveyda kentine doğru hareket eden tanklar tespit edildi. IDF, tankların hedefine varmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tankların Suriye'nin güneyindeki varlığı İsrail devletinin güvenliği için bir risk oluşturabilirdi. IDF Suriye'nin güneyinde bir askeri tehlike bulunmasına izin vermeyecek, engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu

"GELİŞMELER, BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEK İSTEYEN ÖRGÜTLÜ UNSURLARIN VARLIĞINA İŞARET EDİYOR"

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in söz konusu saldırısının ardından bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Suriye, Süveyda vilayetinde meydana gelen ve yasa dışı gruplarla vilayet içerisinden bazı silahlı kişilerin çatışmasıyla sonuçlanan tehlikeli tırmanış karşısında derin üzüntüsünü ve kaygısını ifade etmektedir. Bu çatışmalar, sivillerin de etkilendiği kanlı olaylara neden olmuş ve aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Olaylar, halk arasında panik ve kaosa yol açmıştır. Yetkili mercilerin gerilimi yatıştırmak amacıyla çalıştığı bu süreçte güvenlik güçleri, görevini yerine getirirken silahlı saldırılara ve karmaşık operasyonlara maruz kalmıştır. Tüm bu gelişmeler, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek ve devlet kurumlarının Süveyda'daki rolünü etkisizleştirmek isteyen örgütlü unsurların varlığına işaret etmektedir. Suriye Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, Suriye'nin egemenliğine saygı göstermeleri ve herhangi bir ayrılıkçı harekete destek vermemeleri çağrısını yinelemektedir"

İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu

ÇATIŞMALARDA 18 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı ise Süveyda'da Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı da kentteki çatışmalarda 30'dan fazla kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Süveyda, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
20:46
Olay iddia İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
Olay iddia! İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
11:18
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
11:17
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
11:03
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 22:53:23. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.