İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde bir tünelde aile üyeleriyle yürüdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntülerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bir gün öncesine ait olduğu iddia edildi.

20.10.2024 00:29  Güncelleme: 00:41
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İsrail tarafından 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze'ye düzenlenen operasyonda şehit düştü. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi. Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine ait olduğu ortaya çıktı. İsrail, hayatını kaybeden Hamas Lideri Yahya Sinvar'a ait yeni görüntüler yayınladı.

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

AİLESİYLE BİRLİKTE TÜNELDE

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinvar'ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü. Sinvar'ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı. İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
İsrail, Sinvar\'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

Yahya Sinvar, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ramazan bacı:
    Kahraman sinvar. 232 27 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Şehit Yahya Sinvar 215 27 Yanıtla
  • Murat:
    Senin Müslümanların ilk kıblesi MESCİD-İ AKSA ve yurdun olan Filistin için nasıl mücadele verdiğine şahidiz.! Allah mekanını cennet eylesin inşallah 188 19 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Terorist sinvar. Tesekkurler İsrail. 17 164 Yanıtla
  • Seyithan KARAGÖZ:
    Şehid Yahya Sinvar (GÖLGE ADAM )?? 82 10 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    Rabbim şehadetini kabul etsin 68 8 Yanıtla
  • ali cebeci:
    şehit tahtında Rabbine gülümser 33 1 Yanıtla
  • Görkem Fehmi Şengül:
    Asıl soruya gelelim. Bu görüntüleri israile veren kim 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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