İsrail, Türkiye\'nin Suriye\'deki İlerlemesini Tehdit Olarak Görüyor

İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Huckabee, hava üssü saldısıyla ilgili İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de daha güneye ilerlemesini tehdit olarak değerlendirdiğini söyledi. Huckabee İsrail, Suriye ve Türkiye arasında çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Dubai merkezli Al Arabiya English kanalında, 19 Ağustos'ta yayımlanan röportajında Huckabee, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi."Gergin bir bölge, herkes oldukça gergin var, birisi tehdit hissettiğinde tepkiler oluyor" diyen Huckabee, bir çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalıştıklarını belirtti. ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce ülkesinin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalıştığını söylemişti. Barrack ile iletişim içinde olduklarını söyleyen Huckabee, ihtiyaç halinde tarafların mekanizma üzerinden konuşup, niyetlerini aktarabileceklerini belirtti. "Hiç kimse gerilimin tırmanmasını, şiddetin artmasını görmek istemiyor. Bu nedenle, yaşanan eylemlerin yatıştırılması için her türlü çaba gösteriliyor. ve bence bunu başarabiliriz" diye devam etti.'İsrail potansiyel bir tehdit algıladı' Reuters haber ajansının 20 Ağustos tarihli haberine göre ise Huckabee, Washington'ın, İsrail'in eylemlerinin iki ülke arasında çatışma riskini artırıp artırmadığı konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna, "O noktaya geldiğini düşünmüyorum. Buna yakın olduğumuzu bile düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi. "İsrail, Türkiye'nin daha güneye doğru ilerlediğini gördü ve bunu potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi. Can kaybına yol açan bir eylemde bulunmadı. Önemli varlıkların yok edilmesiyle sonuçlanan bir eylemde de bulunmadı" diye ekledi. Huckabee, röportajda yakın zamanda Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Paktı anlaşmasının bölgeyi istikrarsızlaştıracağını düşünmediğini söyledi. Üç ülkenin yakın güvenlik işbirliğinin faydalarına olacağına inandığını söyleyen Huckabee, "herhangi bir çatışma çıkarmayı arzuluyorlar" gibi görünmüyor dedi.Ankara saldırısı sırasında üste Türk askeri unsurlarının olmadığını açıkladı.Saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.Üs Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor.Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de İsrail'in saldırıyla ilgili sunduğu gerekçenin sahadaki durumla örtüşmediğini açıkladı.Habere göre Şeybani, "Böyle bir değerlendirmeyi haklı çıkaracak herhangi bir anlamda üste Türk askeri yığınağı yoktu. Üs, aslında büyük ölçüde boştu. Henüz tamamen rehabilite edilmemiş ya da tam olarak faaliyete geçmemişti ve buradaki çalışmalar rehabilitasyon aşamasındaydı" dedi. Şeybani saldırıdan önce İsrail ile iletişim içinde olduklarını ve üssün Suriye egemenliğinde kalacağını netleştirdiğini de ifade etti. Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Trump yönetiminin arabuluculuğunda bir yıl boyunca İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalıştığını söyledi."Önemli ilerleme kaydettik ve güvenlik anlaşmasına ilişkin, kağıt üzerinde mutabakata varılmış bir formüle ulaştık. Ancak İsrail daha sonra taahhütlerinden geri adım attı ve üzerinde uzlaşılan formül sahada uygulanmadı" dedi.