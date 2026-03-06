İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
06.03.2026 16:04
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu, İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonları sırasında yaralandı.

İsrail medyasının aktardığına göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu, İsrail güçlerinin Lübnan sınırındaki operasyonları sırasında yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Smotrich'in oğlu Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında hafif yaralandı. Bakanın oğluyla birlikte başka askerlerin de yaralandığı belirtiliyor.

Bakan Smotrich, Lübnan'ın güneyi için yıkım tehdidinde bulunarak, "Çok yakında Dahiye, Han Yunus gibi görünecek" demişti.

İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMALARI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında yeni çatışmalar patlak verdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, özellikle Hizbullah'ın faaliyet gösterdiği güney bölgesine İsrail tarafından ağır hava saldırıları düzenlendi. Pazartesi gününden bu yana Lübnan'da 123 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

