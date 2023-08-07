İsrailli Milletvekili, Çocuğunu Filistinlileri Öldürmeye Teşvik Etti - Son Dakika
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İsrailli Milletvekili, Çocuğunu Filistinlileri Öldürmeye Teşvik Etti

07.08.2023 20:23

İsrailli aşırı sağcı ve ırkçı milletvekili Limor Son Har-Meleh, küçük çocuğunu Filistinlileri öldürmeye teşvik ettiği skandal videosuyla gündem oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çocuğun annesi tarafından suça teşvik edildiği görülüyor. Bu skandal ifadeler tepki çekerken, milletvekili kendisini savunmaya çalıştı.

İsrailli aşırı sağcı ve ırkçı milletvekili Limor Son Har-Meleh, küçük çocuğunu Filistinlileri öldürmeye teşvik ettiği skandal videosuyla gündem oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yönettiği İsrail'de, Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla adından sıkça söz ettiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü partisinden milletvekili Har-Meleh, skandal ifadeler içeren eski görüntüleriyle gündeme oturdu.

On çocuk annesi Har-Meleh (44), 23 Ağustos 2005 tarihinde, bir evde çekilen görüntülerde, 3-4 yaşlarındaki çocuğunu karşısına alarak onu suça teşvik eden bir diyaloğa giriyor.

Annenin soru sorarak küçük kızdan cevaplar aldığı skandal diyalogda, şunlar konuşuluyor:

"Anne Har-Meleh: Büyüyünce ne olacaksın?

Kızı: Asker.

Anne: Peki ne yapacaksın?

Kızı: Bir cipi süreceğim ve Arapları öldüreceğim.

Anne: Süper!"

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılırken, aşırı sağcı kadın milletvekilinin, küçük yaştaki çocuğunu katliama teşvik eden davranışı tepkiye neden oldu.

"Bazı Arapları" kastetmiş

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Har-Meleh, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda, kendisini savunan bir paylaşımı yeniden paylaştı.

Paylaşımda, yayılan görüntülerde, "kocasını öldüren Araplardan bahsettiği bölümün kasten kesildiğini" belirterek, çocuğunu öldürmeye teşvik eden hareketini hafifletmeye çalıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerde yaşayan Har-Meleh'in kocası, 2003 yılında düzenlenen bir silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeye çalışan fanatik yerleşimci örgütü "Homesh First"in kurucusu olan Har-Meleh, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle öne çıkıyor.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne 4 Ağustos Cuma akşamı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskında çıkan olaylarda, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Olayda İsrail güçlerinin gözaltına aldığı iki Yahudi yerleşimciden biri, milletvekili Har-Meleh'in yakın zamana kadar sözcülüğünü yapan Elisha Yared idi.???

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İsrailli Milletvekili, Çocuğunu Filistinlileri Öldürmeye Teşvik Etti - Son Dakika


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